गुरांचा गोठा सार्वजनिक जागा नाही - उच्च न्यायालय
गुरांचा गोठा सार्वजनिक जागा नाही : उच्च न्यायालय
व्यावसायिकाविरोधातील ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा रद्द
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १२ : गुरांच्या गोठ्याला सार्वजनिक जागा म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण गुरुवारी (ता. १२) उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि नवी मुंबईतील एका व्यावसायिकाविरुद्ध ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल गुन्हा रद्द केला.
कथित घटना तक्रारदाराच्या गोठ्यात घडली आहे. त्यामुळे या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक ठिकाणाची आवश्यकता पूर्ण होत नाही, असे निरीक्षण न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने गुन्हा रद्द करून याचिकाकर्त्याला दिलासा देताना नोंदवले. तक्रारदाराने नमूद केलेले साक्षीदार हे नातेवाईक किंवा जवळचे परिचित होते आणि कथित घटनेच्या वेळी कोणताही अन्य साक्षीदार उपस्थित नव्हता. ही घटना सार्वजनिकरीत्या घडणे आवश्यक आहे, गुन्ह्यामधील मजकुरानुसार, प्रतिवादीला त्याच्या मालकीच्या गोठ्याच्या चार भिंतींमध्ये जातीवरून टिप्पणी अथवा गैरवर्तन करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने गुन्हा रद्द करताना स्पष्ट केले.
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील मजुरी कामगार लक्ष्मण वाघमारे यांनी नवी मुंबईस्थित व्यापारी शैलेंद्र सिंग यांच्याविरोधात ॲट्रॉसिटी तक्रार केली होती. सिंग यांनी ॲट्रॉसिटी आणि भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार, पाली पोलिस ठाण्यात नोंदवलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सिंग यांनी गावातील शेतजमिनीला कुंपण घातल्यामुळे गावकऱ्यांना हातपंप वापरण्यासाठीचा मार्ग अडवला गेला. या मुद्द्यावर ग्रामस्थ आणि सिंग यांच्यात वाद होऊन तणाव निर्माण झाला होता. २५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, वाघमारे त्यांच्या गोठ्यात गुरेढोरे बांधत असताना, सिंग यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि एका ग्रामस्थाच्या उपस्थितीत त्यांच्या जातीचे नाव उच्चारून त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप वाघमारे यांनी केला. संबंधित गुन्हा चुकीचा आणि पूर्वाश्रमीच्या जमिनीच्या वादातून हेतूपुरस्सर तसेच कथित घटनेच्या सुमारे ३० दिवसांनंतर दाखल केला आहे, असा दावाही सिंग यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांनी केला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.