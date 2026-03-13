तळोजा हल्ल्यातील जखमीचा मृत्यू
पनवेल, ता. १३ (वार्ताहर) : तळोजा एमआयडीसी परिसरात सुरक्षा रक्षकाने केलेल्या हल्ल्यातील जखमीचा दोन दिवसांपूर्वी उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला आहे. आर्थिक विवंचनेत असलेला सुरक्षा रक्षक तुहीन बिश्वरूप घोष (वय ३३) याने ३ मार्चला भररस्त्यात दाेघांवर लाेखंडी पाइपने हल्ला केला हाेता. यात राजू बासूमतारी याचा मृत्यू झाला हाेता, तर साईनाथ पाटील हे गंभीर जखमी झाले हाेते. पाटील यांचा उपचारादरम्यान दोन दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला आहे. घटनेनंतर पश्चिम बंगालमध्ये पळून जाण्याच्या तयारीत असताना आराेपीला दहा तासांत तळाेजा पाेलिसांनी अटक केली हाेती.
