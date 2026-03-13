किसान सन्मान निधीमुळे शेतकऱ्यांना आधार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २२व्या हप्त्याचे वाटप
मुंबई, ता. १३ ः ‘सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खत आणि इतर शेतीसंबंधित खर्च भागविण्यास मदत होत आहे,’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (ता. १३) केले.
गुवाहाटी येथील एका कार्यक्रमात पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या २२व्या हप्त्याचे डीबीटी हस्तांतरण पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुंबई येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील त्यांच्या कार्यालयातून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे यामध्ये सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाद्वारे देशभरातील सुमारे ९.३२ कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात १८,६४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट डीबीटी पद्धतीने जमा करण्यात आली. प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात २,००० रुपयांचा हप्ता जमा झाला. या वेळी नरेंद्र मोदी म्हणाले, की २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४.२७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आली आहे. दरवर्षी पात्र शेतकरी कुटुंबांना ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. या २२व्या हप्त्यात २.१५ कोटींहून अधिक महिला शेतकरी लाभार्थ्यांनाही आर्थिक मदत मिळाली असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही या वेळी नमूद करण्यात आले.
महाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकऱ्यांना १,८३७ कोटी
राज्यातील सुमारे ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण १,८३७ कोटींची रक्कम थेट जमा होणार असून या निधीमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे तसेच इतर शेतीच्या आवश्यक खर्चांसाठी वेळेवर आर्थिक मदत उपलब्ध होईल. शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या ई-वितरण पद्धतीमुळे (डीबीटी) माध्यमातून ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.
