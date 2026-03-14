अंबरनाथमध्ये भारतीय नववर्ष स्वागत यात्रा समितीच्या स्मरणिकेचा प्रकाशन सोहळा रविवारी
नववर्ष स्वागतयात्रा समितीच्या स्मरणिकेचा प्रकाशन सोहळा
अंबरनाथ, ता. १४ (वार्ताहर) : भारतीय नववर्ष स्वागतयात्रा समिती यांच्या वतीने रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त स्मरणिकेचा प्रकाशन सोहळा रविवार (ता. १५) आयोजित केला आहे. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सोहळा पार पडणार असून निरुपणकार अलका मुतालिक प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमास आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, अंबरनाथ नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुळे पाटील व उपनगराध्यक्ष सदाशिव पाटील यांचीही प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. स्मरणिका प्रकाशन सोहळ्यासोबतच विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम वडवली विभागातील बाजीप्रभू देशपांडे मार्गावरील रोटरी सभागृह येथे सायंकाळी ६ ते ८ या वेळेत होणार असून अंबरनाथमधील नागरिकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. नववर्ष स्वागतयात्रा समितीचे अध्यक्ष प्रमोद नाटेकर, उपाध्यक्षा संगीता सरदेसाई, कार्यवाह रत्नाकर चांदसरकर, स्मरणिकाप्रमुख राजेंद्र कुलकर्णी यांनी शोभायात्रेसाठी नागरिकांनी पारंपरिक पोशाखात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे.
