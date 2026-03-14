महामार्गावर अडचणींशी सामना
महामार्गावर अडचणींशी सामना
पुलावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालक त्रस्त, अपघातांचा धोका
कासा, ता. १४ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाचे काँक्रीटीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. त्यामुळे महामार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले असून वाहनचालकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
महालक्ष्मी उड्डाणपूल, घोळ येथील पूल तसेच चिंचपाडा परिसरातील पुलावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. या महामार्गावर वाहने वेगात धावत असताना अचानक खड्डा आल्याने अनियंत्रित वाहनांचा ताबा सुटून अपघाताची शक्यता आहे. तीन वर्षांत सिमेंट काँक्रीटच्या कामादरम्यानही अनेक अपघात घडल्याची नोंद आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने अनेक ठिकाणी ८० ते १०० किलोमीटर प्रतितास वेगमर्यादेचे फलक लावले असले तरी प्रत्यक्षात रस्त्याची स्थिती सुरक्षित नसल्याचे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे, पालघर जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षकांनी महामार्गावरील अपघातांसाठी ठेकेदारावर गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरीदेखील महामार्ग प्राधिकरणाकडून दुर्लक्ष होत असल्याची टीका स्थानिकांकडून होत आहे.
महामार्गाचे काँक्रीटीकरण चांगल्या दर्जाचे झालेले नाही. अजूनही अनेक ठिकाणी खड्डे आहेत. त्यामुळे तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे.
- विपुल राऊत, सामाजिक कार्यकर्ते
