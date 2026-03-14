४० मिनिटांत गळती नियंत्रणात
तारापूरमध्ये जिल्हा प्रशासनाकडून मॉकड्रिल
बोईसर, ता.१३ (वार्ताहर): पालघर जिल्हा प्रशासन, गुजरात गॅस लिमिटेड यांच्या संयुक्त समन्वयाने तारापूर एमआयडीसी परिसरातील कॅम्बलिन सर्कलजवळ शुक्रवारी लेव्हल-३ ऑफसाईट मॉक ड्रिल यशस्वीरीत्या पार पडली. यावेळी गुजरात गॅसच्या भूमिगत उच्चदाब गॅस वाहिनीला लागलेली नुकसान गळतीची काल्पनिक परिस्थितीवर अवघ्या ४० मिनिटात यंत्रणांनी नियंत्रणात आणली.
पालघरचे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विवेकानंद कदम यांच्या नेतृत्वाखाली विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यात आले. गुजरात गॅस लिमिटेडने आपत्कालीन सायरन सक्रिय करून गॅस पुरवठा थांबवण्यासाठी अपस्ट्रीम व्हॉल्व्ह बंद केले. तसेच गॅस गळती थांबल्याची खात्री करण्यासाठी देखरेख ठेवण्यात आली. मेसर्स जीएआयएलच्या म्युच्युअल एड टीमने तांत्रिक सहाय्य पुरवले. पोलिसांनी परिसराला वेढा घालत वाहतूक नियंत्रणात ठेवली होती. तर आरोग्य विभागाच्या सिव्हिल सर्जन डॉ. वैभवी देशपांडे यांनी तातडीने रुग्णवाहिका पाठवून जखमींना उपचारासाठी हलवले. अग्निशमन विभागाचे मुख्य अधिकारी वैभव तांडेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अग्निशमन दलाने कार्य केले.
चोवीस तास सेवा
या सरावातून औद्योगिक आपत्कालीन परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची तयारी आणि विविध विभागांमधील प्रभावी समन्वय अधोरेखित झाला. यावेळी बोईसरमध्ये जीजीएलचे चोवीस तास आपत्कालीन प्रतिसाद पथक तैनात आहे. कोणत्याही रस्त्यावर, सोसायटीत खोदकाम करण्यापूर्वी आपत्कालीन क्रमांकावर आगाऊ कळवावे, असे आवाहन गुजरात गॅस लिमिटेडचे भावेश दवे यांनी केले.
