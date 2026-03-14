विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला ‘मेलजोल’चे व्यासपीठ
विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला ‘मेलजोल’चे व्यासपीठ
विक्रमगड (बातमीदार) ः मेलजोल संस्थेच्या वतीने श्रीमती कमलाबेन जयंतीलाल जोगानी हायस्कूल, भोपोली येथे विज्ञान, गणित जत्रा हा शैक्षणिक उपक्रम उत्साहात पार पडला. ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित व्हावा, गणित व विज्ञान विषयांबद्दल आवड निर्माण व्हावी आणि शिक्षणासोबत स्वावलंबन व आर्थिक व्यवहारांचे ज्ञान मिळावा, या उद्देशाने करण्यात आले होते. विक्रमगड, डहाणू, वाडा, जव्हार तालुक्यामध्ये मेलजोल संस्था शैक्षणिक उपक्रम राबवत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. या जत्रेमध्ये विद्यार्थ्यांनी विज्ञानाधारित प्रयोग, गणितीय संकल्पनांवर आधारित उपक्रम, विविध संशोधनात्मक मॉडेल्स सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रात्यक्षिकांमधून त्यांची कल्पकता, संशोधन वृत्ती, विषयावरील आकलन स्पष्टपणे दिसून आले.
