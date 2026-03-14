सिलिंडरसाठी रांगांमुळे पोलखोल
बोईसर परिसरात पुरवठा विस्कळित, ग्राहकांच्या रांगा
बोईसर, ता.१४ (वार्ताहर): जिल्ह्यात घरगुती एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत सुरू असून कोणताही तुटवडा नसल्याचा दावा जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी केला आहे. मात्र, बोईसर परिसरातील अनेक भागांत सिलिंडरसाठी रांगा लागत असल्याने प्रशासनाची पोलखोल झाली आहे.
गॅस बुकिंगसाठी दिलेले दूरध्वनी क्रमांक लागत नसल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून सातत्याने केल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेकांना थेट गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात जाऊन बुकिंग करावी लागत आहे. यामुळे काही ठिकाणी सकाळपासूनच गॅस वितरकांच्या कार्यालयाबाहेर ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र आहे. एकीकडे प्रशासनाकडून पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी बुकिंग प्रक्रियेतील अडचणींमुळे नागरिकांना गॅस मिळवण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत आहे. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
गॅस बुकिंगसाठी फोन लावला तरी लागत नाही. त्यामुळे एजन्सीसमोर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. प्रशासन पुरवठा सुरळीत असल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात गॅस मिळवण्यासाठी मोठी धावपळ करावी लागत आहे.
़ः- पल्लवी पाटील, गृहिणी
