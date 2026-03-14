अनियंत्रित कंटेनर महामार्गावर उलटला
मेढंवण गावाजवळ अपघात; चालक जखमी
कासा, ता.१४ (बातमीदार) : मुंबईहून-गुजरातकडे जाणाऱ्या मार्गावर अनियंत्रित कंटेनर वळणावरच उलटला. या अपघातात चालक जखमी असून मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील मेंढवण परिसरात शुक्रवारी दुपारी एकच्या सुमारास एक घटना घडली.
घटनेची माहिती मिळताच महामार्ग पोलिस तसेच महामार्ग प्राधिकरणाच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. काही काळ या मार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. मात्र, यंत्रणांनी तत्परतेने वाहतूक पूर्ववत केली. मेंढवन परिसरातील वळणाचा भाग धोकादायक अपघात प्रवण क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. या ठिकाणी वारंवार अपघात होत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
धोकादायक वळण
तीस वर्षापूर्वी येथे ज्वलनशील टँकर उलटल्याने ११० जणांचा मृत्यू झाला होता. महामार्गाच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाच्या कामावेळी स्थानिक नागरिकांनी धोकादायक वळणात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. मात्र, महामार्ग प्राधिकरणाकडून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने तांत्रिक सुधारणा करण्याची मागणी होत आहे.
