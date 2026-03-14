वसईतील खवय्यांची गैरसोय
सिलिंडर नसल्याने खाद्यपदार्थांची दुकाने बंद
वसई, ता. १४ (बातमीदार) ः इराण, अमेरिका, इस्राईल देशात युद्धजन्य परिस्थिती आहे. त्याची झळ वसईच्या दिशेने पोहोचली असून रस्त्यावर खाद्यविक्री करणारी दुकाने सिलिंडर मिळत नसल्याने बंद होऊ लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे, त्यामुळे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
व्यावसायिक सिलिंडरअभावी काही दिवसांपूर्वी हॉटेल व्यावसायिकांनी चक्क चूल पेटवल्याचे दिसून आले. खाद्यपदार्थ शिजवताना सिलिंडरचा वापर होत असतो; परंतु सिलिंडर लवकर मिळत नसल्याने नामुष्की निर्माण झाली आहे. हॉटेल व्यावसायिकाने सिलिंडर वेळेत मिळावे, अशी मागणी केली आहे. सकाळी नाश्ता विक्री करण्यासाठी सायकलवर किंवा रस्त्याच्या कडेला इडली, मेदू वडा, पोहे, उमपा, वडा विक्री करणारे तसेच दुकानात पाणीपुरीसह उपाहारगृहापर्यंत सिलिंडरचे चटके सहन करावे लागत आहेत. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.
दुकानांना टाळे
- सकाळपासून खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्यासाठी ग्राहकांची होणारी गर्दी पाहता विक्रेत्यांना उसंत मिळत नाही, अशी परिस्थिती होती; मात्र सिलिंडर मिळत नसल्याने मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या दुकानांना विक्रेत्यांनी टाळे लावल्याचे दिसून येत आहे.
- व्यावसायिक हॉटेलमध्ये राहणारे कर्मचारी, त्यांचे वेतन तसेच अन्य खर्च मालक, चालकाला करावा लागतो. ग्राहकांना खाद्यपदार्थ देण्यास अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
