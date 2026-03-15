सानपाडा परिसरात वाहनचोरीच्या घटनांमध्ये वाढ
नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
जुईनगर, ता. १५ (बातमीदार) : सानपाडा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वाहनचोरीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे. विशेषतः दुचाकी, तीन चाकी वाहने आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या चोरीच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाल्यामुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काही दिवसांपासून रात्रीच्या वेळी उभ्या असलेल्या दुचाकी आणि रिक्षा चोरीला जाण्याच्या घटना समोर येत आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये वाहनांचे महत्त्वाचे सुटे भाग बॅटरी, मिरर, टायर, तसेच इतर यांत्रिक भाग काढून नेले जात असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे वाहनधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक वेळा वाहने इमारतींच्या आवारात किंवा रस्त्याच्या कडेला उभी असतानाही चोरीच्या घटना घडत आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे असूनही चोरट्यांना पकडणे कठीण जात असल्याचीही तक्रार नागरिकांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी पोलिस प्रशासनाकडे रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवण्याची मागणी केली आहे.
नियमित गस्त घालण्याची मागणी
विशेषतः संवेदनशील भागांमध्ये नियमित गस्त घालावी, तसेच संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नागरिकांनीही आपली वाहने सुरक्षित ठिकाणी पार्क करावीत, तसेच शक्य असल्यास अतिरिक्त लॉक व सुरक्षा उपायांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. या वाढत्या चोरीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा सानपाडा परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
सेक्टर २ पासून सेक्टर १० च्या परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून चोरीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पूर्वी या परिसराजवळ पोलीस ठाणे असल्याने फरक होता, परंतु नवीन पोलिस ठाणे आमच्या परिसरापासून दूर गेल्याने कदाचित या घटनांमध्ये वाढ झाली असावी. या परिसरात पोलिसांनी गस्त वाढवणे आवश्यक आहे.
- सागर जाधव
