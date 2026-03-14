मुंबई
लग्नाचे प्रलोभन दाखवून तरुणीवर अत्याचार
पनवेल, ता. १४ (वार्ताहर) : कल्याण येथे राहणाऱ्या तरुणाने गोवंडी येथील २९ वर्षीय तरुणीला लग्नाच्या भूलथापा देऊन तिच्यावर गेल्या तीन वर्षांपासून अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. विनायक बंडफ्पा बेल्लाले (वय २९) याच्याविरोधात खांदेश्वर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
विनायक बेल्लाले हा कल्याण येथील म्हारळ गाव येथे, तर पीडित तरुणी गोवंडी येथे राहण्यास आहे. तीन वर्षांपूर्वी विनायकने पीडित तरुणीसोबत मैत्री करून तिच्यासोबत प्रेमसंबंध निर्माण केले. त्यानंतर त्याने तरुणीचा विश्वास संपादन करून तिला लग्नाच्या भूलथापा दिल्या. त्यानंतर त्याने फेब्रुवारी २०२३ ते मार्च २०२६ पर्यंत तरुणीवर अनेक वेळा अत्याचार केले. वारंवार लग्नाच्या भूलथापा देऊनही त्याने अखेर नकार दिल्याने अखेर पीडितेने खांदेश्वर पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली.