नशेत धुंद तरुणाचा सहकाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : उरणमधील द्रोणागिरी परिसरातील एका मजुराने नशेत आपल्या सहकाऱ्यावर चाकूने जीवघेणा हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. या हल्ल्यात मजूर गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर उरण पोलिसांनी हल्ला करणाऱ्याविरोधात जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.
कृष्णा रोटे प्रधान (वय २३) हा द्रोणागिरी येथील गामी कन्स्ट्रक्शनच्या ठिकाणी कामावर असून त्याच इमारतीच्या आवारात असलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये तो वास्तव्यास आहेत. गुरुवारी (ता. १२) रात्री १२.३०च्या सुमारास कृष्णा आपल्या खोलीत झोपला होता. या वेळी अरुण शामबाबू पांडे (२६) हा नशेत त्याच्या खोलीत शिरला. त्यानंतर त्याने कृष्णा याच्याकडे झोपला नाही का, याबाबत चौकशी केली. यावर कृष्णा याने त्याला हटकून त्याला घरातून बाहेर जाण्यास बजावले. त्यानंतर कृष्णा उठून अरुणला त्याच्या खोलीपर्यंत सोडण्यासाठी गेला; मात्र अरुणला या गोष्टीचा राग आल्याने त्याच्याकडे असलेल्या धारदार चाकूने कृष्णाच्या छातीवर वार केला. त्यात तो गंभीर जखमी झाल्याने त्याला तातडीने इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.