शिवकालीन इतिहासाला उजाळा
मोखाड्यात विद्यार्थ्यांनी हाताळली शस्त्रे
मोखाडा, ता. १४ (बातमीदार) ः शालेय अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे अध्ययन विद्यार्थी करतात. त्यामध्ये अनेक शस्त्रांचाही अभ्यास विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या शस्त्रांना प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांना मिळाली.
सह्याद्री शिलेदार प्रतिष्ठान ठाणे यांच्या वतीने शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचे प्रदर्शन पाचघर येथे भरवले होते. शिबिरात करोळ, कडूचीवाडी, किनिस्ते, कोचाळे, वावळ्याची वाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येत सहभाग नोदवला. या वेळी प्रदर्शनात ढाल, भाला, तलवार, दांडपट्टा, चिलखत, तलवार शस्त्रांसह २०० अनेक दुर्मिळ शस्त्रे बघावयास मिळाली. शिवाजी महाराज यांचे छायाचित्र वाघनखे, धनुष्य-बाणाचे छायाचित्र विद्यार्थ्यांनी अनुभवले आहे. करोळ-पाचघर ग्रामपंचायतीचे सरपंच नरेंद्र येले यांच्या पुढाकारातून हा उपक्रम करण्यात आला.
