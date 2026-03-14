‘पीएम सूर्यघर’मध्ये महाराष्ट्र अव्वल
एक लाख आठ हजार घरांवर सौर प्रकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : प्रधानमंत्री (पीएम) सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने देशात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. १ ऑक्टोबर २०२५ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत प्राप्त अर्जांपैकी तब्बल एक लाख आठ हजार घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले आहेत. या आकडेवारीत उत्तर प्रदेश दुसऱ्या स्थानावर असून, तिसऱ्या स्थानावर गुजरात आहे.
देशातील महिना ३०० युनिटपर्यंत वीजवापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शून्य व्हावे आणि अतिरिक्त वीज विकून त्यांना उत्पन्नही मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने पीएम सूर्यघर योजना सुरू केली आहे. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२५ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत प्राप्त झालेल्या अर्जांपैकी एक लाख आठ हजार ३२७ स्थापित सौरऊर्जा प्रकल्पांसह महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घरगुती ग्राहकांना छतावर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते. एक किलोवॉट क्षमतेसाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॉटसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॉटसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान थेट दिले जाते. उर्वरित रक्कम लाभार्थी वीजग्राहकाने भरायची असते. एक किलोवॉट क्षमतेच्या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. देशामध्ये या कालावधीत प्राप्त अर्जांपैकी एकूण पाच लाख ५७ हजार २२४ घरगुती ग्राहकांकडे सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात आले.
राज्यनिहाय आकडेवारी
राज्य घरांवर सौरऊर्जा प्रकल्प
महाराष्ट्र १ लाख ८ हजार
उत्तर प्रदेश ९५ हजार ६६५
गुजरात ९४ हजार ३६४
राजस्थान ३९ हजार ४८४
केरळ ३६ हजार ८३६
