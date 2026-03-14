भांडुप पश्चिमेला कपड्यांच्या स्टॉलला आग

भांडुप पश्चिमेतील कपड्यांच्या स्टॉलला आग
लाखो रुपयांचा माल खाक
मुंबई, ता. १४ ः भांडुप पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळील ड्रीम माॅलला लागून असलेल्या कपड्यांच्या दुकानांना शनिवारी (ता. १४) सकाळच्या सुमारास आग लागल्याची घटना घडली. काही वेळेतच आग वाऱ्यासारखी पसरली आणि शेजारील दुकानांना आगीची झळ बसली. यात कपड्यांच्या दुकानातील लाखो रुपयांचा माल खाक झाला. दरम्यान, या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले.
अग्निशमन दलाने घटनास्थळी येऊन आग आटोक्यात आणली. स्टॉलच्या पाठीमागील बाजूस व छतावर मोठ्या प्रमाणवर पुठ्ठे आणि प्लॅस्टिक ठेवण्यात होते. त्यामुळे शॉर्टसर्किट होताच कपडे, पुठ्ठे व प्लॅस्टिकने आग पकडली. या आगीत दोन दुकानांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.
मानखुर्द येथे लाकडाचे गोदाम खाक
मानखुर्द पीएल लोखंडे मार्ग चेंबूर जनता मार्केट कुबा मस्जिदजवळील न्यू गौतमनगर येथील लाकडाच्या गोदामाला शनिवारी आग लागली. अग्निशमन दलाला घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले; मात्र लाकडाचे गोदाम खाक झाल्याची माहिती अग्निशमन दलाने दिली.
