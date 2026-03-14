डॉ. दीपक पवार यांच्याविरोधात सिनेट सदस्या शीतल शेठ देवरुखकर यांचा स्थगन
प्राध्यापक, युवासेनेच्या आक्षेपानंतर प्रस्ताव मागे
मुंबई, ता. १४ : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर युवासेना सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्या शीतल शेठ-देवरूखकर यांनी आज मराठी भाषा केंद्र व राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांच्याविरोधात स्थगत प्रस्ताव आणला. पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात टीका केल्याने त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेची चौकशी करण्याची मागणी केली; मात्र युवासेना आणि प्राध्यापकांच्या सिनेट सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतल्याने शीतल शेठ-देवरूखकर यांना स्थगन प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला.
एका पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात डॉ. पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. त्यांचा बोलविता धनी दुसरा असावा. टीका करण्यापूर्वी त्यांनी विद्यापीठाची परवानगी घेतली होती का, असा प्रश्न विचारत पवार यांना राजकारणच करायचे असेल तर त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शेठ-देवरूखकर यांनी केली. मराठी-अमराठी वाद निर्माण करणे हा पवार यांचा छुपा अजेंडा तर नाही ना, शहरी नक्षलवादाची सुरुवात इथूनच तर होत नाही ना, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
शेठ-देवरूखकर यांच्या स्थगन प्रस्तावावर युवासेनेचे सदस्य प्रदीप सावंत यांनी जोरदार आक्षेप घेत विद्यापीठात विद्यार्थीहिताचे प्रश्न सोडून असा विषय आणणेच गैर असल्याचे म्हटले. डॉ. वंदना महाजन यांनी प्राध्यापकांच्या अधिकाराचे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हनन करण्यासाठी हे व्यासपीठ वापरू नका; शिवाय प्राध्यापकांच्या विरोधात असा अजेंडा चालवला जात असेल तर आमचा विरोध आहे, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनीही विद्यापीठात हा ठराव येऊच शकत नसल्याचे सांगितले. युवासेना आणि प्राध्यापकांच्या सिनेट सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेतल्याने शीतल शेठ-देवरूखकर यांना स्थगन प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला.
प्रस्ताव मागे घेतल्यानंतर सिनेटला अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत. ते अधिकार विद्यापीठ प्राधिकरणाकडे असून त्यानंतर हा विषय सिनेटमध्ये मांडला जाईल.
- डॉ. अजय भामरे, प्र-कुलगुरू
