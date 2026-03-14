व्यावसायिकाकडून २ लाखांची खंडणी स्वीकारणारी दुकली जेरबंद; वागळे गुन्हे शाखेची कारवाई
व्यावसायिकाकडून खंडणी स्वीकारणारे दोघे जेरबंद
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : शहरातील प्रसिद्ध मिठाई व्यावसायिकाकडून दोन लाखांची खंडणी स्वीकारणाऱ्या ठाण्यातील मानपाडा येथील सुशांत संजय सुर्वे (३०) आणि कोलबाड रोडवरील अक्षय जयंत करंजवकर (३५) या दोघांना ठाणे शहर पोलिसांच्या वागळे गुन्हे शाखेच्या घटक-५ पथकाने शुक्रवारी (ता. १३) अटक केली आहे.
अटकेतील दोघांनी मिठाई व्यावसायिकाकडे पाच लाख रुपयांची खंडणी मागितली जात असल्याची तक्रार व्यावसायिकाने वागळे गुन्हे शाखा घटक-५ येथे केली होती. या तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर संबंधित दोघेही तक्रारदाराकडे खंडणी मागत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याअनुषंगाने गुन्हे शाखेने वसंत विहार शाळेसमोरील चौकात सापळा रचून त्या दोघांना शुक्रवारी (ता. १३) तक्रारदाराकडून दोन लाख रुपये स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले. याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्या दोघांना सोमवारपर्यंत (ता. १६) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या गुन्ह्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पल्लवी ढगे पाटील करीत आहेत. ही कारवाई अपर पोलिस आयुक्त (गुन्हे) डॉ. पंजाबराव उगले, पोलिस उपायुक्त पराग मणेरे आणि सहाय्यक पोलिस आयुक्त शेखर बागडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सलील भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केली.
