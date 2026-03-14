मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघात
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघात
खालापूर, ता. १४ (बातमीदार) ः मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर भरधाव वेगात कंटेनर चालवून व लेनची शिस्त न पाळल्याने पुन्हा अपघाताची घटना घडली आहे. अपघातातील कंटेनरचालकाविरुद्ध खोपोली पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. १३) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुक्रवारी सकाळी ६.३० वाजण्याच्या सुमारास हा कंटेनर मासे घेऊन मुंबईच्या दिशेने निघाला होता. अमृतांजन पुलाजवळ धोकादायकरीत्या कंटेनर चालविल्याने त्याचे नियंत्रण सुटले. कंटेनर रस्त्याच्या डाव्या बाजूस पलटी झाला. लेनमध्ये पलटी झाल्याने वाहतुकीस काहीकाळ अडथळा निर्माण झाला होता. सुदैवाने या अपघातात कंटेनरचालक बचावला असून अपघाताप्रकरणी खोपोली पोलिस ठाणे येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास पोलिस नाईक कौशिक फेंगडू हे करीत आहेत.
