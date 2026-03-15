थंड, रसदार ताडगोळ्यांचा भाव
विक्रमगड परिसरात उन्हाचा पारा वाढल्याने मागणी
विक्रमगड, ता. १५ (बातमीदार)ः वाढत्या उष्णतेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिक हैराण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शरीराला थंडावा देणाऱ्या फळांना मागणी वाढली असून, थंड, रसदार ताडगोळाविक्रीतून ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसाठी रोजगाराचे नवे साधन उपलब्ध झाले आहे.
विक्रमगड, वाडा तालुक्यातील ग्रामीण भागांत ताडगोळाविक्रीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात केला जातो. ताडाच्या उंच झाडांवर चढण्यात निपुण तरुण या हंगामात ताडफळे काढण्याचे काम करतात. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होत आहे. सध्या कल्याण, विरार, वसईसारख्या शहरी भागांत ताडगोळ्यांची मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे नागरिक थंड पदार्थांकडे वळत असल्याने ताडगोळ्यांची विक्री वाढली आहे.
आर्थिक हातभार
बाजारात सध्या ताडगोळ्यांचा भाव १० रुपये प्रति नग आहे. भाव तुलनेने जास्त असला तरी मागणीत घट झालेली नाही. उलट, मागणीबरोबरच आवकही वाढत आहे. विक्रमगड-वाडा, विक्रमगड-मनोर मार्गांवर रस्त्याच्या कडेला ताडगोळेविक्रेते बसले आहेत. जानेवारी ते एप्रिल या कालावधीत ताडाच्या झाडांना येणाऱ्या फळांमधून थंडगार ताडगोळे मिळतात. या व्यवसायामुळे ग्रामीण भागातील अनेकांना आर्थिक हातभार लागत आहे.
आरोग्यदायी फायदे
ताडगोळे आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानले जातात. थंड प्रकृतीच्य फळामुळे शरीरातील उष्णता नियंत्रित राहण्यास मदत होते. ताडगोळ्यामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असून, विविध पोषकतत्त्वेही मुबलक प्रमाणात आढळतात. यामध्ये खनिजे, लोह, पोटॅशिअम, फॉस्फरस तसेच जीवनसत्त्व अ, ब आणि क यांचा समावेश होतो. ताडगोळ्यांच्या सेवनामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.
नारळाच्या आकाराच्या एका ताडफळामध्ये साधारण तीन ते चार ताडगोळे असतात. एका झाडावर दीडशे ते दोनशे फळे मिळतात. कोयत्याच्या सहाय्याने ताडगोळे बाहेर काढावे लागतात. सध्या उन्हाचा पारा वाढल्यामुळे फळाला मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
- प्रकाश धानवा, ताडगोळेविक्रेता
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
