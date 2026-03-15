सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : भाडेवाढीनंतर आताची तिकिटे वापरात येण्याची शक्यता नसल्याने साठा विभागात जागेची कमतरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कळवा आणि वागळे आगारात पडून असलेल्या जुन्या तिकिटे-पासची विल्हेवाट लावण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तो येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. त्यानुसार टीएमटी चार कोटी ६३ लाख तिकीटे आणि पास जाळणार आहेत.
ठाणे परिवहन सेवेच्या वागळे आणि कळवा आगारातील मुख्य साठा विभागात विविध दरांची बस तिकिटे आणि पास दीर्घकाळापासून वापरात नसल्याने पडून आहेत. यामध्ये २००७ ते २००८ या कालावधीतील एक कोटीहून अधिक तिकिटांचा समावेश आहे. २०१५मध्ये परिवहन सेवेचे भाडे वाढवल्यानंतर ही तिकिटे व पास पुढे वापरणे शक्य राहिले नाही. परिणामी, हा साठा पडून असल्याने जागेची टंचाई निर्माण झाली आहे. दीर्घकाळ पडून राहिल्याने कागदी तिकिटे खराब होण्याचीही शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांना जाळून विल्हेवाट लावण्याची परवानगी देण्याची मागणी परिवहन विभागाने केली आहे. यासंदर्भाचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला असून तो महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला यापूर्वीच परिवहन व्यवस्थापकांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, आर्थिक अडचणीत असलेल्या ठाणे परिवहन सेवेने पूर्वी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तिकिटांची छपाई का केली, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. परिवहन सेवेच्या साठ्यात ४ कोटी ६३ लाख ८५ हजार ५३७ तिकिटे, ७१ हजार ४०८ विविध पास, १३ हजार २०२ ओळखपत्रे आणि १४ हजार ५४५ अर्ज अशी सामग्री नष्ट करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.
काय सांगते आकडेवारी
एप्रिल २००७ ते एप्रिल २००८ या कालावधीतील १ कोटी ९८ लाख ९० हजार ४७५ तिकिटे, ३१ मार्च २०१५ पूर्वी रद्द करण्यात आलेली १ कोटी ७ लाख तिकिटे, कळवा आगारातील २४ लाख ७४ हजार १००, वागळे आगारातील १ कोटी २४ लाख ८५ हजार ५००, तसेच ५५ व ९५ रुपयांच्या दरातील रद्द तिकिटे अशा मोठ्या प्रमाणातील साठ्याचा समावेश आहे. याशिवाय सुमारे ७१ हजार विद्यार्थी सवलत आणि प्रवासी पासही नष्ट केले जाणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
