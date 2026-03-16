थकीत मालमत्ता करावर ९० टक्के सवलत देण्याची युवा सेनेची मागणी
नेरूळ, ता. १६ (बातमीदार)ः थकीत मालमत्ता करावर अभय योजनेअंर्तगत ९० टक्के सवलत मिळण्याची लेखी मागणी युवा सेनेचे नवी मुंबई जिल्हा सरचिटणिस निखिल मांडवे यांनी महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांच्याकडे केली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून सध्या मालमत्ता कर धारकांना त्यांच्या थकीत मालमत्ता करावर दंडामध्ये अभय योजनेतंर्गत ५० टक्के सवलत देण्यात येत आहे.
ठाणे महापालिकेमध्ये मालमत्ता करावर थकीत दंडामध्ये ९० टक्के सवलत देण्यात येत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मालमत्ता कराच्या थकीत रकमेवरील दंडामध्ये ९० टक्के सवलत देण्याचे महापालिकांना निर्देश दिले आहेत. ठाणे महापालिकेकडून या निर्देशाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महापालिकेतही ९० टक्के सवलतीची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी युवा सेनेने लेखी निवेदनात केली आहे.
ठाणे महापालिकेपेक्षा नवी मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोतही प्रबळ आहेत. त्यामुळेच नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून थकीत मालमत्ता कराच्या दंडामध्ये ९० टक्के सवलत जाहीर करुन नवी मुंबईकरांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी निखिल मांडवे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.