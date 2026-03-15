उन्हाळ्यातही वाढतोय खोकल्याचा त्रास
नवी मुंबईतील दवाखाने, रुग्णालयांमध्ये गर्दी वाढली
वाशी, ता. १४ (बातमीदार) ः नवी मुंबई शहरात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा कडाका वाढला असून, त्यासोबतच बदलत्या हवामानामुळे नागरिक तापापेक्षा जास्त सर्दी आणि खोकल्याने हैराण झाले आहेत. एरवी हिवाळ्यात आढळणारे हे आजार यंदा उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच जाणवत असून, खासगी दवाखाने आणि रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी वाढली आहे.
सध्या दिवसा कडक ऊन आणि रात्री तुलनेने थंड वातावरण, अशी स्थिती आहे. या विचित्र हवामानामुळे आरोग्यवर विपरीत परिणाम होत असून, सर्दी-खोकल्याचे आजार बळावत आहेत. त्यातच वाढते वायुप्रदूषण, धूलिकण आणि शहरात सुरू असलेली बांधकामे यामुळे हवेची गुणवत्ता खालावत आहे. हे सूक्ष्म कण श्वसनमार्गावर परिणाम करत असल्याने व्हायरल इन्फेक्शनचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. नवी मुंबईतील दवाखाने आणि रुग्णालयांमध्ये मागील काही दिवसांत घसा दुखणे, खोकला आणि सर्दीच्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. काही रुग्णांमध्ये ताप नसतानाही सतत खोकला येणे, घसा खवखवणे आणि शिंका येणे अशी लक्षणे दिसून येत आहेत.
शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी
हवामानातील अचानक बदलामुळे शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी होते. त्यामुळे संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध आणि आधीपासून श्वसनाचे आजार असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घेण्याचा सल्ला जनरल फिजिशियन डॉ. प्रतीक तांबे यांनी दिला.
काय काळजी घ्यावी
पुरेसे पाणी पिणे, धुळीपासून बचाव करणे, मास्कचा वापर करणे आणि लक्षणे वाढल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. हवामानातील बदलामुळे अशा प्रकारचे व्हायरल इन्फेक्शन काही दिवसांत कमी होऊ शकते; मात्र दुर्लक्ष केल्यास त्रास वाढण्याची शक्यता आहे, असे डॉक्टरांनी सांगितले आहे.
