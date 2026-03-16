महापे येथील लॉजमधून पीडित महिलेची सुटका
नवी मुंबई, ता. १६ (वार्ताहर) : महापे येथील इलेक्ट्रिक झोन परिसरातील एका लॉजमध्ये बेकायदा सुरू असलेल्या कुंटणखान्यावर तुर्भे पोलिसांनी छापा टाकून एका महिलेची सुटका केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी लॉजच्या व्यवस्थापकासह दोघांना अटक केली आहे. याप्रकरणी तुर्भे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
महापे इलेक्ट्रिक झोनमधील हॉटेल शुभम पार्क रेसिडेन्सी या हॉटेलमध्ये वेश्याव्यवसाय चालवण्यात येत असल्याची माहिती तुर्भे पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी हॉटेल शुभममध्ये छापा टाकला. या वेळी हॉटेलचा मालक, व्यवस्थापक आणि वेटर संगनमत करून पीडित महिलांना पैशांचे प्रलोभन दाखवून त्यांच्याकडून जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय करून घेत उघड झाले. पोलिसांनी हॉटेलमधील रोखपाल विजेंद्र भोजा पुजारी (वय ४०) आणि वेटर कमरुद्दीन निजामुद्दीन अन्सारी (वय ४९) यांना अटक केली. या गुन्ह्यात हॉटेलचा मालक गोविंद आर. पुजारी आणि मनोज पुजारी यांचाही सहभाग असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळावरून १५,७२० रुपयांचा मुद्देमाल, तसेच मोबाईल फोन व इतर आक्षेपार्ह साहित्य हस्तगत केले आहे.
