ओ. पी. नय्यर यांच्या आठवणींना उजाळा
मुलुंड (बातमीदार) : मी मुलुंडकर प्रतिष्ठान आणि स्वरगंधार यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुप्रसिद्ध हिंदी संगीतकार दिवंगत ओ. पी. नय्यर यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी जुन्या गाण्यांचा कार्यक्रम मुलुंड येथे आयोजित करण्यात आला आहे. संगीतकार नय्यर यांनी ‘तारीफ करू क्या उसकी’ या हिंदी गाण्याला दिलेले संगीत खूप गाजले. याच अनुषंगाने त्यांची अजरामर गीते या वेळी सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमाची निर्मिती संकल्पना केदार गोखले यांची असून, त्याला मोफत प्रवेश आहे. कार्यक्रमाचे आयोजन बुधवारी (ता. १८) मुलुंड पूर्वेतील राजे संभाजी मैदान येथे संध्याकाळी ६.३० वाजता करण्यात आले आहे. सर्व रसिकांनी या मोफत कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.