यूएईचे ३५ जणांच्या अटकेचे आदेश
दुबई, ता. १५ : इस्राईल-अमेरिका-इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या प्रादेशिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारी आणि बनावट सामग्री असलेल्या चित्रफीत प्रसारित केल्याप्रकरणी संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) रविवारी (ता. १५) ३५ जणांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात १९ भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. आराेपींवर तातडीने खटला चालवण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे यूएईची अधिकृत वृत्तसंस्था ‘वाम’ने म्हटले आहे.
ताज्या यादीत विविध देशांच्या २५ व्यक्तींसह १७ भारतीय आहेत. सार्वजनिक अव्यवस्था भडकवण्याच्या आणि सामान्य स्थिरता कमी करण्याच्या उद्देशाने बनावट माहिती आणि कृत्रिम सामग्रीच्या प्रसाराचा सामना करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर बारीक नजर ठेवण्यात येणार आहे, असे ॲटर्नी जनरल डॉ. हमद सैफ अल शम्स यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
