"नंदनवन -सुंदर बाग "स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण
कल्याणमध्ये ‘नंदनवन-सुंदर बाग’ स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण
कल्याण, ता. १६ (वार्ताहर) : पर्यावरणाचे संवर्धन आणि शहरात हिरवाई टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘नंदनवन-सुंदर बाग’ स्पर्धेचा दिमाखदार पारितोषिक वितरण समारंभ उद्या, रविवारी सायंकाळी ६ वाजता कल्याण पश्चिम येथील सिटी पार्क येथे पार पडला. कल्याण-डोंबिवली महापालिका उद्यान विभाग, पर्यावरण दक्षता मंडळ, एन्व्हायरो व्हिजील आणि इनरव्हील क्लब (डोंबिवली वेस्ट, ईस्ट व कल्याण रिव्हरसाईड) यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवण्यात आला. या सोहळ्याला महापौर अॅड. हर्षाली विजय चौधरी, उपमहापौर राहुल दामले, महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहून विजेत्यांचा गौरव केला.
वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी वृक्षारोपण आणि जोपासना करावी, या हेतूने दरवर्षी ही स्पर्धा घेतली जाते. यावर्षीच्या स्पर्धेसाठी २२ विविध गटांमध्ये एकूण १०४ प्रवेशिका प्राप्त झाल्या. यात शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक बागा, घराभोवतालच्या बागा, ओपन टेरेस, ग्रीलमधील झाडे, हँगिंग बागा आणि रस्ता दुभाजकांवरील हिरवाई यांचा यात समावेश होता. परीक्षकांनी निवडलेल्या विजेत्यांना स्मृतिचिन्ह व प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित केले. शहरातील निसर्गप्रेमींनी या सोहळ्याला उपस्थित राहून विजेत्या स्पर्धकांचे कौतुक करावे आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या या चळवळीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले.
विशेष आकर्षण
बक्षीस समारंभाचे औचित्य साधून सिटी पार्क परिसरात विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. येथे अतिशय सुंदर आणि दुर्मिळ वृक्षसंपदेचे प्रदर्शन आयोजित केले होते. पर्यावरणपूरक उत्पादनांचे स्टॉल्स आणि त्यांची विक्री करण्यात आली. बागकाम प्रेमींसाठी विशेष कार्यशाळा आयोजित केली होती.
