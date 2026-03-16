कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आरोग्य सेवांना बळ
राज्य सरकारचा एआयसाठी करार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्यसेवा अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी राज्य सरकारने वाधवानी एआय या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला आहे. हा करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत झाला. या करारामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्षयरोग, मातृ-बाल आरोग्य, प्राथमिक आरोग्यसेवा आणि ई-हेल्थ क्षेत्राला बळ देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की डिजिटल महाराष्ट्र आता पुढच्या टप्प्यात जात आहे आणि एआयमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक मजबूत होईल. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, की एआयमुळे रोगांचे लवकर निदान, रुग्णांना सुलभ सेवा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मार्गदर्शन मिळेल. वाधवानी एआयचे प्रमुख शेखर शिव सुब्रमणियन यांनी सांगितले, की महाराष्ट्र सरकारसोबतचे हे सहकार्य आरोग्य क्षेत्रात नव्या सुधारणा घडवणारे ठरेल.
या उपक्रमांतर्गत क्षयरोग रुग्णांत उपचार सोडून देण्याचा धोका, उपचारातील अडथळे व मृत्यूची शक्यता उपचाराच्या सुरुवातीलाच ओळखण्यासाठी एआयआधारित प्रणाली वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे उच्च जोखमीच्या रुग्णांकडे वेळेत लक्ष देऊन योग्य उपचार करता येणार आहेत. ‘कफ अगेन्स्ट टीबी’ या एआयआधारित अॅप्लिकेशनच्या माध्यमातून खोकल्याच्या आवाजाचे विश्लेषण करून क्षयरोगाची प्राथमिक ओळख आरोग्य संस्थांत जलदगतीने करता येणार आहे.
उपगाव पातळीवर क्षयरोगाचा धोका दर्शविणारे व्हल्नरेबिलिटी मॅपिंग तयार करण्यात येणार आहे. लोकसंख्या घनता, आरोग्य सुविधा, प्रदूषण, कुपोषण यांसारख्या घटकांचा अभ्यास करून सक्रिय रुग्ण शोध (एसीएफ) मोहिमा अधिक परिणामकारक रीतीने राबवता येणार आहेत.
एआयआधारित सपोर्ट सिस्टीम
राज्याच्या ई-संजीवनी टेलिमेडिसीन सेवेत एआयआधारित क्लिनिकल डीसिझन सपोर्ट सिस्टीम समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे डॉक्टरांना अचूक निदान व रुग्णांच्या तक्रारींचा संक्षिप्त आढावा घेणे सुलभ होणार आहे. मधुमेही रुग्णांसाठी ‘मधुनेत्रा’ या एआय प्रणालीद्वारे डोळ्यांच्या तपासणीस मदत होणार आहे. आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञांकडे रुग्णांना पाठवण्यात येणार आहे.
