वल्केश राऊत यांना कनक कर्तव्य रत्न पुरस्कार

वल्केश राऊत यांना कनक कर्तव्यरत्न पुरस्कार
पालघर, ता. १७ (बातमीदार) : क्रीडा क्षेत्रासह सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक आणि उत्सव सेवा मंडळ अशा विविध क्षेत्रात सक्रिय असलेले वल्केश (आशीष) सीताराम राऊत यांना शैक्षणिक क्षेत्राच्या योगदानासाठी ‘कनक कर्तव्यरत्न’ पुरस्कार देण्यात आला आहे. डहाणू तालुक्यातील नरपड गावचे सुपुत्र असलेले वल्केश यांना नालंदा नृत्य संशोधन केंद्राचे संचालक राहुल रेळे व नालंदा नृत्य कला महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. उमा रेळे यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता. १३) मुंबईत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
वाल्केश हे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व असून मैदानी खेळ, भजन, गायन यात पारंगत आहेत. क्रिकेट, कबड्डी आणि कॅरम या खेळांमध्ये त्यांनी प्रावीण्य मिळवले आहे. क्रीडा क्षेत्राविषयी असलेल्या आवडीमुळे विविध क्रीडा उपक्रमांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. २०१४ पासून ते डहाणू तालुका कबड्डी असोसिएशनचे अध्यक्ष तसेच पालघर जिल्हा कबड्डी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष, राज्य कबड्डी असोसिएशन सदस्य आहेत. डहाणू नरपडमधील स्नेहवर्धक मंडळ शैक्षणिक संस्थेत खजिनदार म्हणून कार्यरत असून मुंबईची कारुळकर प्रतिष्ठान, सार्वजनिक उत्सव मंडळ नरपड येथे कार्यकारिणी सदस्य म्हणून सक्रिय भूमिका बजावत आहे.
