देसी जुगाडने गॅसटंचाईवर मात
टाकाऊ वस्तूच्या जळालेल्या इंधनावर शेगडी
भगवान खैरनार ः सकाळ वृत्तसेवा
मोखाडा, ता. १६ ः आखाती देशातील युद्धामुळे देशासह राज्यात गॅसटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गृहिनींना अडचणींना सामोरे झाले लागत आहे. अनेक उपाहारगृहे बंद पडू लागली असल्याने खोडाळा गावातील चंद्रकांत बारगजे यांनी देशी जुगाड लावत गाडीच्या जळालेल्या इंधनावर तयार केलेली शेगडी सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
इराण-इस्राइल युद्धाची झळ भारताला सोसावी लागत आहे. या युद्धाचा परिणाम देशासह राज्यालाही जाणवू लागला आहे. राज्यात इंधन, गॅसटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबाचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. गॅसची टाकी मिळविण्यासाठी रणरणत्या उन्हात रांगा लावल्या जात आहेत. गॅसटंचाईमुळे विविध व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. अशा परिस्थितीत मोखाडा तालुक्यातील खोडाळा गावाचे चंद्रकांत बारगजे यांनी बुद्धी कौशल्याच्या जोरावर गाडीच्या जळालेल्या इंधनावरील शेगडीचा अनोखा प्रयोग चर्चेचा विषय बनला आहे.
अवघा तीन हजारांचा खर्च
वेल्डर असलेले चंद्रकांत बारगजे यांनी जळालेल्या गाडीच्या इंधनावर ज्वलनशील शेगडी तयार केली आहे. वेल्डिंगसाठीच्या टाकाऊ वस्तूचा वापर त्यांनी केला आहे. तसेच १,२०० रुपयांचा पंखा १२ व्होल्टेजची बॅटरी तसेच मजुरी असा तीन हजारांचा खर्च केला आहे. विशेष म्हणजे, ही शेगडी एक लिटर इंधनावर तीन ते चार तास चालते. त्यामुळे एका कुटुंबाचा स्वयंपाक केला जाऊ शकतो, असा दावा बारगजे यांनी केला आहे.
समाजमाध्यमातील व्हिडिओमधून शेगडी बनवण्याची प्रेरणा मिळाली. टाकाऊ वस्तूतून ही शेगडी बनवली आहे. गॅसटंचाईच्या काळात ही शेगडी गृहिणी तसेच हॉटेल व्यावसायायिकांसाठी उपयुक्त ठरणारी आहे.
- चंद्रकांत बारगजे, शेगडी निर्माता कारागीर, खोडाळा
