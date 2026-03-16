थकीत घरपट्टीसाठी अभय योजना
पालघर ः थकबाकीदारांसाठी पालघर नगरपरिषदेने अभय योजना जाहीर केली असून घरपट्टीच्या करावरील दंडामध्ये ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. ज्या मालमत्ता धारकांचा मालमत्ता कर १९ मे २०२५ पर्यंत थकीत आहे. अशा थकबाकीदारांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ३१ मार्चपर्यंत या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्याधिकारी प्रशांत जाधव यांनी केले आहे. पालघर शहराच्या मालमत्ता कराची थकबाकी मोठी आहे. त्यामुळे या योजनेमुळे सुमारे दोन कोटींची वसुली होईल, असा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. घरपट्टी विभागाने विशेष पथके आणि जनजागृती करून मालमत्ता कर भरण्यासाठी आवाहन केले आहे. तसेच कर वसुली कार्यक्रम, अभियान राबवले जात आहे.
