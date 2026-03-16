२० ते २२ मार्च दरम्यान पर्वणी
डहाणूतील पर्यटन महोत्सवासाठी प्रशासनाची तयारी
कासा, ता. १६ (बातमीदार) ः डहाणूतील पर्यटन महोत्सव-२०२६ च्या नियोजनासाठी प्रशासनाच्या तयारीला वेग आला आहे. याच अनुषंगाने सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली.
डहाणू पारनाका येथील सी-व्ह्यू पार्क, आगर रोड येथे २० ते २२ मार्च २०२६ दरम्यान डहाणू पर्यटन महोत्सव होणार आहे. या निमित्ताने प्रशासन, विविध शासकीय विभाग तसेच स्थानिक संस्थांमध्ये समन्वय राहावा, या उद्देशाने गुरुवारी (ता. १२) बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत महोत्सवाची सुरक्षा व्यवस्था, वाहतूक नियंत्रण, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, वीजपुरवठा, पर्यटनस्थळाची सजावट तसेच पर्यटकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत विविध विभागांना जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. या काळात मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येण्याची शक्यता असल्याने पोलिस, वन, नगर परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य विभाग, वीज वितरण संस्था तसेच इतर संबंधित विभागांनी समन्वयाचे निर्देश देण्यात आले.
पर्यटकांसाठीचे आकर्षण
- कृषी विभाग, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक, बंदर अधिकारी, कस्टम विभाग, खादी, ग्रामोद्योग कार्यालय, महावितरण, भूमी अभिलेख, अदाणी इलेक्ट्रिसिटी, दुय्यम निबंधक कार्यालय आदी विभागांनाही महोत्सवाच्या नियोजनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
- महोत्सवाच्या माध्यमातून डहाणूची पर्यटनस्थळे, स्थानिक संस्कृती, कला, हस्तकला, खाद्यसंस्कृती, समुद्रकिनाऱ्याचे नैसर्गिक सौंदर्य यांचा व्यापक प्रचार होऊन मोठ्या संख्येने पर्यटक आकर्षित होतील, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.
