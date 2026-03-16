गॅसटंचाई विरोधात ‘मविआ’ची निदर्शने
वाडा, ता.१६ (बातमीदार)ः वाडा तालुक्यात गॅसटंचाई तसेच चढ्या भावाने सिलिंडर विक्रीविरोधात महाविकास आघाडीने आंदोलन केले. यावेळी आंदोलकांनी तहसीलदारांना निवेदन देऊन गॅसटंचाई दूर करण्याची मागणी केली.
वाडा तालुक्यात गॅसची टंचाई सुरू असल्याने हॉटेल, खानावळी, खाद्य पदार्थ बनवणारे, छोटे व्यावसायिकांना विविध अडचणी उद्भवत आहेत. हॉटेल व्यावसायिकांकडे गॅस उपलब्ध नसल्याने हॉटेल बंद होत आहेत. त्यामुळे विना अडथळा गॅस उपलब्ध होईल, वाढलेल्या किंमती कमी कराव्यात याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाविकास आघाडीकडून निदर्शने करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसचे पालघर जिल्हाध्यक्ष प्रफुल पाटील, तालुकाध्यक्ष स्वप्नील ठाकरे, नीलेश भोईर, नगरसेविका भारती सपाटे, अदनान धांगे, ठाकरे गटाचे संपर्क प्रमुख नीलेश गंधे, तालुका प्रमुख नीलेश पाटील, प्रमोद घोलप, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद पाटील, सुचिता पाटील, नगरसेवक विराज पाटील सहभागी झाले होते.