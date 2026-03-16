मुलुंड महोत्सव २०२६ चे आयोजन
मुलुंड महोत्सव २०२६ चे आयोजन
मुलुंड, ता. १६ (बातमीदार) : मी मुलुंडकर प्रतिष्ठानतर्फे ‘मुलुंड महोत्सव २०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. हा महोत्सव बुधवार (ता. १८) ते रविवार (ता. २२) मार्च या कालावधीत दररोज सायंकाळी ६ वाजता मुलुंड पूर्व येथील राजे संभाजी मैदानात होणार आहे.
या महोत्सवानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिली. विशेष म्हणजे गुढीपाडव्याच्या दिवशी भव्य शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे. महोत्सवात हिंदी गाण्यांचा कार्यक्रम, ‘खेळ पैठणीचा’, ‘रेडिओतील विश्व कसे असते’ हा विशेष कार्यक्रम, अभंग व नाट्यसंगीताचे सादरीकरण आदी कार्यक्रमांचा समावेश असणार आहे. यावर्षीच्या महोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे मुंबईतील सर्वांत मोठी महारांगोळी, पोर्ट्रेट रांगोळी तसेच रांगोळीभोवती सादर होणारा नृत्याविष्कार असणार आहे. याच वेळी ‘मुलुंड सन्मान’ पुरस्कारांचे वितरणही करण्यात येणार आहे. या महोत्सवाला नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
