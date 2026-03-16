४ कोटी २३ लाखांचा फटका
कंत्राटदाराची चार कोटी २३ लाखांची फसवणूक
दिल्लीच्या कंपनीवर गुन्हा दाखल
उल्हासनगर ता. १६ (वार्ताहर) : शहरात सुरू असलेल्या ‘अमृत’ योजनेच्या कामासाठी पाइप्स पुरवण्याच्या बहाण्याने एका स्थानिक कंत्राटदाराला तब्बल चार कोटी २३ लाख ८३ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी दिल्लीतील एका ट्रेडिंग कंपनीच्या तीन मालकांविरुद्ध मध्यवर्ती पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
निकी अशोकलाल खुबचंदानी या कंत्राटदाराकडे ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत ड्रेनेज लाइन टाकण्याचे काम आहे. जून २०२३ ते एप्रिल २०२४ या कालावधीत दिल्ली स्थित ‘एच.सी. पाइप्स प्रा. लि.’ व ‘एच.सी. पाइप्स अँड वॉल्स’ या कंपन्यांच्या मालकांनी खुबचंदानी यांच्याशी संपर्क साधला. आपले डी-आय व एमएस पाइप्स दर्जेदार असून, वेळेत पुरवठा करू, असे प्रलोभन त्यांनी दाखवले. सुरुवातीला काही ऑर्डर्स वेळेवर पाठवून आरोपींनी कंत्राटदाराचा विश्वास संपादन केला.
सरकारी काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या घाईत असलेल्या कंत्राटदाराकडून आरोपींनी एकूण ४,२३,८३,३४३ रुपये ॲडव्हान्स स्वरूपात उकळले. मात्र, इतकी मोठी रक्कम मिळाल्यानंतरही पाइप्सचा पुरवठा न करता टाळाटाळ सुरू केली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच खुबचंदानी यांनी पोलिसांत धाव घेतली. विकास प्रवीणकुमार जैन, अंकुर प्रवीणकुमार जैन, आस्था जैन असे गुन्हा दाखल झालेले आरोपी आहेत. सरकारी योजनेच्या कामात अडथळा निर्माण करून कोट्यवधींची माया जमवणाऱ्या या आरोपींचा शोध सुरू आहे. लवकरच त्यांना अटक करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. या घटनेमुळे उल्हासनगरमधील कंत्राटदार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, मध्यवर्ती पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.