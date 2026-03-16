मुंबईकर गोमंतकवासियांचा शिवसेना मेळावा उत्साहात
मुंबई, ता. १६ : पुढील वर्षी होणाऱ्या गोवा विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यात शिवसेना पक्षाच्या बांधणीसाठी मुंबईतील गोमंतकवासीयांचा मेळावा गोवा राज्याचे शिवसेना संपर्क नेते गजानन कीर्तिकर यांच्या नेतृत्वाखाली व शिवसेना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मागदर्शनाखाली रविवारी झाला.
या मेळाव्यात मार्गदर्शन करताना शिवसेना नेते गजानन कीर्तिकर यांनी, गोवा विधानसभा निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन उपस्थितांना केले. या निवडणुकीसाठी स्थानीय लोकाधिकार सेना महासंघ आणि मुंबईतील गोमंतकवासीय यांच्या सहयोगाने गोवा राज्यातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन भूमिपूत्रांसाठी व्यापक चळवळ उभी करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत व मार्गदर्शन पक्षाकडून मिळेल. शिवसेनेचे मुख्य नेते व्यक्तिश: यामध्ये लक्ष घालून संघटनेला ताकद देतील, असेही कीर्तिकर म्हणाले. या मेळाव्यामध्येच गोमंतकासाठी शिवसेना पक्षाच्या वतीने दक्षिण व उत्तर गोव्यासाठी दोन रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण करण्यात आले.
या मेळाव्यास शिवसेना पक्षाचे गोवा राज्य संपर्कप्रमुख तथा मुंबईचे माजी नगरसेवक सुभाष कांता सावंत, गोवा राज्यप्रमुख उपेंद्र गावकर, शिवसेना विभागप्रमुख माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर, शिवसेना विभागप्रमुख दिलीप नाईक, स्थानीय लोकाधिकार सेना महासंघाचे सरचिटणीस अरूण मोरे, गोवा राज्य सचिव काशिनाथ मयेकर, दक्षिण गोवा जिल्हाप्रमुख गणबा नाईक-देसाई, उत्तर गोवा जिल्हाप्रमुख सुनील सांतीनेजकर, दक्षिण गोवा जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रकाश पावसकर आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन उत्तर गोवा जिल्हा संपर्कप्रमुख मिलिंद प्रधान यांनी केले. शिवसेनेचे मुख्यनेते, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्षाचा वर्षभरापूर्वीच गोव्यात प्रवेश झाला आहे.
