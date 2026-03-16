चिकू फळांचे बाजार भाव गडगडल्याने बागायतदारांचे तोंडचे पाणी पळाले
चिकूचे बाजारभाव गडगडले; बागायतदार हतबल
बोर्डी, ता. १६ (बातमीदार) : होळीच्या सणानंतर शहरातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये चिकू फळाचे बाजारभाव अचानक गडगडल्याने बागायतदारांची चिंता वाढली आहे. भाव कोसळल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असून, अनेक बागायतदार हतबल झाले आहेत.
फेब्रुवारी महिन्यापासून चिकू फळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्या काळात व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना किमान परवडणारा भाव मिळत होता. मात्र होळीच्या उत्सवानिमित्त काही दिवस बंद असलेल्या बाजारपेठा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर बाजारात चिकूचे दर अचानक घसरले.
स्थानिक व्यापाऱ्यांच्या मते, उत्तर भारतात वाढलेली उष्णता तसेच फळांची वाहतूक करताना रस्त्यावर येणाऱ्या अडचणींमुळे बाजारपेठांमध्ये फळे पोहोचवण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे उत्तर भारतातील बाजारपेठांमध्ये चिकूची मागणी कमी झाली आहे. काही प्रमाणात युद्धजन्य परिस्थितीचाही परिणाम झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. मागील तीन-चार वर्षांपासून डहाणू आणि पालघरमध्ये विविध संकटांमुळे चिकूचा पावसाळी हंगामही हातातून गेला आहे. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर आता आणखी आर्थिक संकट ओढवले आहे. पुढील काळातही असेच बाजारभाव राहिले तर बागायतदारांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
चिकू फळे तोडण्यासाठी मजुरांना पाच रुपये किलोप्रमाणे मजुरी द्यावी लागते, तर बाजारात फळांची विक्री चार रुपये किलो भावाने होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीही मिळत नाही. उलट खिशातून पैसे घालावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकरी कसा टिकणार?
- राजकुमार सावे, चिकू बागायतदार
