ठाण्यात सोनसाखळी चोरट्यांचा धुमाकूळ
दोन घटनांमध्ये ४.१० लाखांचे दागिने लंपास
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : शहरात सोनसाखळी चोरट्यांचा धुमाकूळ सुरूच असून दोन वेगवेगळ्या घटनांत महिलांच्या गळ्यातील सोन्याचे दागिने हिसकावून नेल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या घटनांत मिळून सुमारे चार लाख १० हजार रुपयांच्या दागिन्यांचा ऐवज लंपास झाला आहे.
भिवंडी येथील शोभा उर्फ सविता पाटील या रविवारी (ता. १५) रात्री दुचाकीवरून वर्तकनगरकडे जात होत्या. नाशिक-मुंबई महामार्गावरील रुस्तमजी इमारतीसमोर दोन अनोळखी इसम मोटारसायकलवरून त्यांच्या दुचाकीजवळ आले व गाडी अडवून पाटील यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी आणि मंगळसूत्र जबरदस्तीने खेचून पळ काढला. या घटनेत १.२० लाखांचे दागिने चोरट्यांनी लंपास केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदार महिलेच्या मुलाने चोरट्यांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ते पसार झाले.
तर, दुसरी घटना घोडबंदर रोडवरील गायमुख परिसरात घडली. बोरिवली येथील गायत्री कृष्णा सेल्वराज (वय २९) या कुटुंबासह शिर्डी येथून मुंबईकडे परतत होत्या. रविवारी (ता. १५) पहाटे गायमुख बसस्टॉपजवळील हनुमान मंदिराजवळ त्यांची मुलीला उलटी होत असल्याने कार थांबली असता पायी चालत आलेल्या एका अनोळखी व्यक्तीने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे मंगळसूत्र आणि चेन जबरदस्तीने खेचून पळ काढला. या घटनेत दोन लाख रुपयांचे मंगळसूत्र आणि ९० हजार रुपयांची चेन, असा २.९० लाख रुपयांचा ऐवज चोरट्याने लंपास केला. या घटनांप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे नोंदवण्यात आले असून चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे.
