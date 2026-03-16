विषारी धुरामुळे नाकीनऊ
विषारी धुरामुळे नाकी नऊ
वसईतील कचराभूमीमुळे आरोग्य धोक्यात
विरार, ता. १६ (बातमीदार)ः वसईतील कचरा प्रकल्पामधून निघणाऱ्या धुरामुळे भोयदापाडा, वालीव, सातिवली, वाघराळपाडा, राजीवली, मधुबन भागातील लोकांना विविध त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. पण पालिकास्तरातून नियंत्रणासाठी उपाययोजना होत नसल्याने संतापाची भावना आहे.
वसई पूर्वेतील भोयदापाडा येथे वसई-विरार पालिकेची कचराभूमी आहे. विविध प्रभागांसाठी नियुक्त ठेकेदारांमार्फत गोळा करण्यात येणारा कचरा या कचराभूमीत आणून टाकला जातो. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून घनकचरा प्रकल्प बंद असल्यामुळे कचऱ्याचे डोंगर साचले आहेत. बाहेर पडणारे दूषित पाणी तसेच कुजणाऱ्या कचऱ्यामुळे स्थानिक त्रस्त आहेत. अशातच कचऱ्याला लागणाऱ्या आगींमुळे भर पडली आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे कचराभूमीतील कचऱ्याला आगी लागण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. कचऱ्याच्या ढिगाला लागणाऱ्या आगींच्या दुर्गंधीयुक्त धुरामुळे रात्रीच्या वेळी नागरिकांना दरवाजे, खिडक्या खुले ठेवणे जिकिरीचे झाले आहे. हा धूर घातक असल्याने लहान मुले तसेच वयोवृद्धांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. तसेच नागरी वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना डोळे जळजळणे, सर्दी-खोकला, श्वास घेण्यातील अडचणी उद्भवत आहेत.
प्रशासन बघ्याच्या भूमिकेत
वसई-विरार शहरातील इतर भागांप्रमाणे भोयदापाडा परिसरातही भटक्या गाई आणि म्हशी तसेच श्वानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेकदा अन्नाच्या शोधात असणारे प्राणी थेट कचराभूमीत शिरून कचऱ्याच्या ढिगातून अन्न शोधण्याचा प्रयत्न करतात. वारंवार लागणाऱ्या आगींमध्ये अनेकदा प्राणीही होरपळून जखमी होतात. पण महापालिका प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने संतापाची भावना आहे.
कचरा प्रकल्पामुळे या भागातील करदाते नरकयातना भोगत आहेत. वसई-विरार शहर पालिकेच्या आयुक्तांनी यांची गांभीर्याने दखल घ्यावी.
- अतुल मोटे, समाजसेवक
