दिघी येथील रामचंद्र मेंदाडकर यांचे देहदान
श्रीवर्धन, ता. १६ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी कोळीवाडा येथील रहिवासी रामचंद्र कानू मेंदाडकर यांनी मृत्यूनंतर आपल्या देहाचे देहदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास व सरावासाठी मृतदेहाची आवश्यकता असते, ही बाब लक्षात घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
रामचंद्र मेंदाडकर यांनी प्राथमिक व महाविद्यालयीन शिक्षण श्रीवर्धन तालुक्यात पूर्ण केले. वयाच्या अवघ्या बावीसाव्या वर्षी त्यांना बँकेत उच्च पदावर नोकरी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी पदवीधर शिक्षण पूर्ण करत एल.एल.एम. पदवी संपादन केली. मुंबई हायकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यांनी सर्वसामान्य तसेच आदिवासी जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले असून त्यात त्यांना यशही मिळाले आहे.
विशेष म्हणजे भारतातील चार प्रमुख वकिलांच्या पथकासोबत कंबोडिया येथे गेले असता भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मान मेंदाडकर यांना मिळाला होता. परदेशातही त्यांनी भारताची बाजू भक्कमपणे मांडत देशाचा सन्मान वाढवला. आपल्या तिन्ही मुलांना वैद्यकीय शिक्षण देत त्यांनी कुर्ला (मुंबई) येथे ‘मेंदाडकर मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल’ उभारले असून तेथे गरजू व गोरगरीब रुग्णांना मोफत उपचार सेवा देण्याचे कार्य या कुटुंबाकडून केले जात आहे.
रामचंद्र मेंदाडकर यांनी आपला देह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सायन रुग्णालयात दान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या देहदानाच्या संकल्पनेबद्दल श्रीवर्धन तालुक्यात सर्वत्र कौतुक व्यक्त होत आहे.