पेण वाशी तलावाचा गाळ काढणे प्रकरणी भ्रष्टाचार ग्रामस्थाचे १७ रोजी उपोषण
वाशी तलाव गाळप्रकरणी भ्रष्टाचार ग्रामस्थाचे आज उपोषण
पेण, ता. १६ (वार्ताहर) : पेण तालुक्याच्या वाशी गावातील सार्वजनिक तलावाची दुरुस्ती आणि गाळ काढण्याच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून, त्यांची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आणि काही ग्रामस्थ यांनी केली आहे. याप्रकरणी प्रांत कार्यालय येथे मंगळवारी (ता. १७) एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.
तालुक्यातील वाशी ओढांगी सारेभाग गावच्या प्रगतीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या या वाशी तलावातील गाळ काढण्याच्या कामात अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा ग्रामस्थ आणि ठाकरे गटाने केला आहे. या प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेल्या माहितीनुसार ग्रामपंचायतीने लेखी स्वरूपात तलावाच्या कामासाठी इतर कोणत्याही संस्थेकडून आर्थिक मदत घेतली नसल्याचे नमूद केले आहे, परंतु प्रत्यक्ष तलाव कंपनीच्या सीएसआर फंडातून काम केल्याचे फलक लागले असल्याची माहिती समोर येत आहे, तर तलाव खोलीकरण करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात माती बाहेर काढण्यात आली असून, ग्रामपंचायतीने ती विक्री केल्याचे मान्य केले आहे. मात्र, याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी संबंधितांवर चौकशी करून तातडीने कारवाई करण्याची मागणी येथील ग्रामस्थ करत आहेत. याकरिता मंगळवारी प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचे निवेदन त्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयाला दिले आहे.
