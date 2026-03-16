घरफोडी, वाहनचोरीच्या १० गुन्ह्यांचा उलगडा
उल्हासनगर, ता. १६ (वार्ताहर) : काही महिन्यांपासून परिसरात सुरू असलेल्या घरफोडी आणि दुचाकी चोरीच्या मालिकांना अखेर ब्रेक लागला आहे. उल्हासनगर गुन्हे शाखा घटक ४च्या पथकाने कौशल्यपूर्ण तपास आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या मदतीने दोन सराईत आरोपींना अटक करत घरफोडी व वाहनचोरीच्या १० गुन्ह्यांचा पर्दाफाश केला आहे. पोलिसांनी आरोपींकडून दोन लाख १४ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
उल्हासनगर गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी लक्कीसिंग गब्बरसिंग टाक आणि कृष्णा शंकर शर्मा या दोन सराईत आरोपींना अटक केली आहे. त्यांच्या चौकशीत उल्हासनगर, विठ्ठलवाडी, शिवाजीनगर, बदलापूर पूर्व-पश्चिम आणि अंबरनाथ पोलिस ठाणे हद्दीत घरफोडी व दुचाकी चोरीचे एकूण १० गुन्हे उघडकीस आले आहेत. घरफोडीच्या गुन्ह्यांचा तपास करताना पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे संशयितांचा माग काढला. वरिष्ठ निरीक्षक योगेश आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी सापळा रचून दोघांना अटक केली. तपासादरम्यान आरोपींनी घरफोडी करून रोख रक्कम आणि मौल्यवान वस्तू चोरी केल्याची कबुली दिली. दरम्यान, अटक आरोपी लक्कीसिंग टाक हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर नागपूर, वर्धा, छत्रपती संभाजीनगर आणि कर्नाटक राज्यात यापूर्वी नऊ गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
