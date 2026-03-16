पॅरा अॅथलेटिक्स स्पर्धेत ठाण्याच्या प्रणव देसाईचे दुहेरी सुवर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : नवी दिल्ली येथे दुसऱ्या जागतिक पॅरा ॲथलेटिक्स स्पर्धेत ठाणेकर प्रणव देसाई याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. १०० मीटर आणि २०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत प्रणवने सुवर्णपदक पटकावले.
११ ते १३ मार्चदरम्यान ही स्पर्धा पार पडली. ही हंगामातील पहिली स्पर्धा असून चांगली सुरुवात करायची होती. कामगिरीबद्दल समाधान असल्याची प्रतिक्रिया प्रणवने व्यक्त केली. मागील वर्षापेक्षा प्रणवने कामगिरीत सुधारणा केली असून तो सातत्याने कठोर परिश्रम करत असल्याचे प्रशिक्षक नीलेश पाटकर यांनी सांगितले. दरम्यान, टीएमसीपीवाय योजनेच्या प्रमुख मीनल पलांडे आणि अशोक आहेर यांनी प्रणव व त्याच्या पालकांचे अभिनंदन करून आगामी स्पर्धांसाठी शुभेच्छा दिल्या.
