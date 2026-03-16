कल्याणमध्ये घुमणार भारतीय संस्कृतीचा हुंकार
‘अनेकता में एकता’ संकल्पनेवर गुढीपाडवा स्वागतयात्रा
कल्याण, ता. १६ (वार्ताहर) : मराठी नववर्षाचे स्वागत जल्लोषात आणि पारंपरिक पद्धतीने करण्यासाठी कल्याण नगरी सज्ज झाली आहे. येत्या चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजेच १९ मार्चला आयोजित करण्यात आलेल्या नववर्ष स्वागतयात्रेचे यंदाचे मुख्य आकर्षण ‘अनेकता में एकता’ (विविधतेत एकता) ही संकल्पना असणार आहे. भारताच्या कानाकोपऱ्यातील संस्कृतींचे दर्शन घडवणारी ही स्वागतयात्रा कल्याणकरांसाठी एक अविस्मरणीय सोहळा ठरणार आहे.
भारतातील विविध राज्ये, तिथल्या भाषा, पेहराव आणि लोककला ही आपली खरी श्रीमंती आहे. हीच श्रीमंती एका सूत्रात गुंफण्यासाठी यंदा महाराष्ट्राच्या लेझीम आणि ढोल-ताशा पथकांसोबतच इतर राज्यांतील पारंपरिक लोकनृत्ये आणि चित्ररथांचा समावेश असेल. समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश द्यावा, हा या उपक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. सोहळ्यास महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल आणि महापौर अॅड. हर्षाली चौधरी यांची विशेष उपस्थिती लाभणार आहे. आपली संस्कृती, आपला अभिमान हा विचार जपत जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहकुटुंब या सोहळ्यात सहभागी व्हावे. यानिमित्ताने केवळ नववर्षाचे स्वागतच नाही, तर देशातील विविधतेचा उत्सव आपण एकत्र साजरा करू या, असे आवाहन आयोजन समितीने केले आहे.
स्वागतयात्रेचे स्वरूप
१९ मार्चला सकाळी सूर्योदयाच्या सुमारास पारंपरिक पूजा आणि गुढीपूजनाने यात्रेला सुरुवात होईल. भगवे ध्वज, आकर्षक रांगोळ्या आणि फुलांच्या सजावटीने कल्याण शहर न्हाऊन निघणार आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वजण पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी होणार आहेत. स्वागतयात्रेच्या मार्गावर ठिकठिकाणी विविध प्रांतांतील संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे कलामंच उभारले जाणार आहेत.
आयोजक व निमंत्रक
कल्याण संस्कृती मंचचे अध्यक्ष डॉ. सुश्रुत वैद्य, सचिव अमोल जोशी, कोषाध्यक्ष दीपक चौधरी, सदस्य अॅड. निखिल बुधकर, जैन चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष जयंतीलाल कोठारी, सचिव धरणेंद्र मेहता आणि नववर्ष स्वागतयात्रा समितीचे अध्यक्ष मदन शंकळेशा यांनी सर्व नागरिकांना या यात्रेत सहभागी होण्याचे आग्रहाचे आमंत्रण दिले आहे.
