ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पांना मुदतवाढ
ठाणे पालिकेचा घनकचरा प्रकल्पांना बूस्टर डोस
१.१८ कोटींच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव
ठाणे, ता. १६ : ठाणे महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारलेल्या विविध घनकचरा प्रकल्पांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. बायोमिथेननायझेशन, बायो कंपोस्टिंग आणि मॅकेनिकल कंपोस्टिंग प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी सुमारे एक कोटी १८ लाख रुपयांहून अधिक खर्चाचा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.
महापालिका क्षेत्रात एक ते पाच टन क्षमतेचे बायोमिथेननायझेशन, बायो कंपोस्टिंग आणि मॅकेनिकल कंपोस्टिंग प्रकल्प ई-टेंडर प्रक्रियेद्वारे उभारण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांची उभारणी, परिचालन, निगा व देखभाल पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आली होती. संबंधित निविदांना २०१७ व २०१८मध्ये आयुक्त तसेच महासभेची मान्यता मिळाली होती. यातील काही प्रकल्पांच्या कराराची मुदत ३० सप्टेंबरला संपत आहे. नवीन निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, मात्र ती पूर्ण होण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने शहरातील कचरा संकलन आणि विल्हेवाट प्रक्रियेत खंड पडू नये, यासाठी १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी विद्यमान कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांचा खर्च ‘घनकचरा प्रकल्पाची निगा व देखभाल’ या लेखाशीर्षातून केला जातो. मात्र सध्या या खात्यात पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसल्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम ७२ (ब)अंतर्गत महासभेची विशेष मान्यता घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे.
तात्पुरती मुदतवाढ
घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन सुरळीत सुरू राहण्यासाठी या प्रकल्पांचे परिचालन अखंडित ठेवणे आवश्यक असल्याने नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तात्पुरती मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
प्रकल्पाचा प्रकार कंत्राटदार संस्था अपेक्षित खर्च (३ महिने)
बायोमिथेननायझेशन (हिरानंदानी) मे. एनप्रोटेक सोल्युशन्स ₹ ८,४४,२००
बायो कंपोस्टिंग प्रकल्प मे. अमृत एंटरप्रायझेस ₹ ५२,९२,०००
मॅकेनिकल कंपोस्टिंग प्रकल्प मे. अमृत एंटरप्रायझेस व मे. अर्थकेअर इक्वीपमेंट ₹ ५६,७७,६०८
