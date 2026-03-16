श्रीवर्धनमध्ये लोकन्यायालयात ७८९ प्रकरणे निकाली
श्रीवर्धन, ता.१६ (वार्ताहर) : श्रीवर्धन न्यायालयात शनिवारी (ता.१४) न्यायाधीश समीर शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकन्यायालयाचे आयोजन करण्यात आले. या लोकन्यायालयात एकूण ७८९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असलेल्या १९५ प्रकरणांपैकी ४३, तर वादपूर्व १३४१ प्रकरणांपैकी ७४६ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रक्रियेत एकूण १६ लाख ५५ हजार १८४ रुपयांची वसुली करण्यात आली. दखलपात्र गुन्ह्यांची ४१ प्रकरणे तसेच धनादेश अनादराची २ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. वादपूर्व प्रकरणांमध्ये बँक रिकव्हरीची १७ तर इतर ६०७ प्रकरणे निकाली निघाली.
या लोकन्यायालयाच्या आयोजनात वकील संघटनेचे ज्येष्ठ विधीज्ञ राजेश वावेकर, शैलेश चांदोरकर, पूजा दुर्गावले तसेच इतर वकीलवर्ग आणि न्यायालयीन कर्मचारी जयेश गुरव व सहकाऱ्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोकन्यायालयामुळे जनतेमध्ये जागृती होऊन अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरत असल्याचे मत न्यायाधीश समीर शेख यांनी व्यक्त केले.
