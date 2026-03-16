लग्नाच्या प्रलोभनाने १५ वर्षीय बीडमध्ये मुलीची विक्री

लग्नाच्या भूलथापा देऊन १५ वर्षीय बीडमध्ये मुलीची विक्री
वज्रेश्वरी ता. १६ (बातमीदार) : लग्नाच्या भूलथापा देऊन एका अल्पवयीन मुलीची खरेदी-विक्री करून तिचा बीड जिल्ह्यात बळजबरीने बालविवाह लावून दिल्याची घटना उघडकीस आली आहे. पीडितेला लग्नानंतरही पतीकडून अमानवीय अत्याचारांना सामोरे जावे लागले. या प्रकरणात ‘श्रमजीवी संघटने’ने पीडितेच्या पाठीशी उभे राहत संघर्षानंतर पतीसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भिवंडी तालुक्यातील १५ वर्षीय आदिम कातकरी पीडिता आपल्या काका-काकीकडे राहत होती. तिची हलाखीची परिस्थिती आणि आई-वडिलांचा अभाव याचा फायदा घेत दलाल विलास हिलम याने तिला लग्नाच्या भूलथापा देऊन २६ फेब्रुवारी रोजी पळवून नेले. त्याच्यासोबत गोवर्धन महाराज व अंबादास मोरे हे साथीदार होते. या टोळीने बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे नेऊन पीडितेचा सौदा केला आणि तिचे लग्न भाऊसाहेब तांबे या वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तीशी लावून दिले. पीडितेने लग्नास नकार दिला असता, तिला धमकावून बालविवाह केला. लग्नानंतर १० मार्चपर्यंत पती भाऊसाहेब तांबे याने शेतावरील घरात डांबून ठेवून तिच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार अत्याचार केले. अखेर पीडितेचा मानलेला भाऊ तिला शोधत तिथे पोहोचला असता, आरोपींनी तिला सोडण्यास नकार दिला; परंतु मोठ्या विनवण्यांनंतर तिची सुटका करण्यात आली. पीडितेने घरी परतल्यानंतर घडलेला प्रकार श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते एकनाथ वाघे यांना सांगितला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पीडितेला धीर देत पोलिस ठाणे गाठले आणि पडघा पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा नोंदवला. या गुन्ह्यामध्ये मुख्य आरोपी भाऊसाहेब तांबे याच्यासह मध्यस्थी करणारे विलास हिलम, गोवर्धन महाराज, अंबादास मोरे आणि इतर अज्ञात नातेवाईक यांच्यावर पडघा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
