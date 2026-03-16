पामबीच हिट-अँड-रन: सानपाडा पोलिसांनी कारचा लावला शोध
पाम बीच हिट अँड रन प्रकरणाचा उलगडा
सानपाडा पोलिसांनी घेतला कारचा शोध
नवी मुंबई, ता. १६ (वार्ताहर) : पाम बीच मार्गावर सानपाडा येथे ३ मार्च रोजी पहाटे झालेल्या भीषण हिट अँड रन प्रकरणाचा सानपाडा पोलिसांनी उलगडा केला आहे. या अपघातात प्रशांत जमदाडे (२३) या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर त्याच्यासोबत असलेली १७ वर्षीय हरमन कौर ही गंभीर जखमी झाली असून, सध्या ती मृत्यूशी झुंज देत आहे. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे दोन कारचा शोध घेत चालकांची ओळख पटवली आहे.
कोपरखैरणे येथील प्रशांत जमदाडे हा आपल्या मैत्रिणीसोबत दुचाकीवरून पाम बीच मार्गाने घरी जात होता. पहाटे सुमारे ३ वाजता सारसोळे जंक्शन आणि मोराज सर्कलदरम्यान त्यांच्या दुचाकीचा तोल जाऊन दोघे रस्त्यावर पडले. त्याच वेळी मागून येणाऱ्या दोन कार त्यांच्या अंगावरून गेल्याने भीषण अपघात झाला. प्रशांतचे शीर धडावेगळे झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर हरमन गंभीर जखमी झाली. दरम्यान, हरमन कौर नेरूळ येथील डॉ. डी. वाय. पाटील रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहे.
अपघातस्थळी सीसीटीव्ही नसतानाही पोलिसांनी जवळील परिसरातील फुटेज तपासून संशयित वाहनांचा मागोवा घेतला. तपासात कारचालक सागर सांडा (२३) आणि कारचालक कृष्णा रावरिया (२०) यांची ओळख पटली. दोघेही घणसोलीचे रहिवासी असून, त्यांच्या कार ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.
