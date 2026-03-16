आसोळे येथे विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी
मुरबाड, ता. १६ (बातमीदार) : तालुक्यातील आसोळे येथील हायस्कूलमध्ये ३०० विद्यार्थ्यांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. आयकेएस केअर फाउंडेशन आणि आसोळे विभाग हायस्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम शनिवारी (ता. १४) राबवण्यात आला.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन माजी सरपंच तसेच हायस्कूलच्या शालेय समितीचे अध्यक्ष शंकर मारुती कौर यांच्या हस्ते करण्यात आले. शिबिरात आसोळे, करवळे, वाघिवली, वांजळे, किशोर, पोटगाव, बरडपाडा, असोसे आणि वडू या दुर्गम भागातील गावांमधून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. डॉ. फौजीया शेख आणि डॉ. मयुरी पोतदार यांनी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी केली. तसेच रक्त तपासणीसाठी ऋतुजा आगीवले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सहकार्य केले. तपासणीदरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांच्या रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी असल्याचे आढळले, त्या विद्यार्थ्यांना मोफत औषधे देण्यात आली.
