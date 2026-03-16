लखलखणारे दिवे बसवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई
महापौर रितू तावडे यांचा इशारा
मुंबई, ता. १६ ः पदाधिकाऱ्यांच्या वाहनांवर लखलखणारे दिवे बसविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा महापौरांनी दिला आहे. दिवे बसवा, अशी प्रशासनाकडे कुठलीही मागणी केलेली नव्हती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
लाल दिवा, वेणी-फणी याशिवाय विरोधकांकडे प्रश्नच नाही, असे विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर त्यांनी दिले आहे. पत्रकार परिषदेत महापौरांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले. गॅस सिलिंडरचा तुटवडा नसला तरी काँग्रेस व शिवसेना ठाकरे गट याबाबत अफवा पसरवतात, असा आरोप महापौर तावडे यांनी केला. त्या म्हणाल्या की, महापौरपदाची जबाबदार स्वीकारल्यानंतर पालिका प्रशासनाकडून ज्या गोष्टी उपलब्ध करून देण्यात आल्या, त्या मान्य केल्या, परंतु महापौरांना लाल दिवा आवडतो, असा आरोप केला जात आहे. विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी महापौरांच्या गाडीवर लाल दिवा बसवावा, यासाठी मागणी केली होती, याचा व्हिडिओ दाखवत सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी टीका केली.
मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यापासून लोकांची कामे होत आहेत. दररोज ३०० ते ४०० लोक भेटायला येतात. त्यामुळे महापौर कार्यालयात गर्दी वाढत असून, गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी, असे पत्र आयुक्तांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
